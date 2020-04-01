01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İşbankası'nın yeni nesil teknolojiler geliştirmek ve girişimleri desteklemek üzere çalışan iştiraki Softtech, yurt dışında yaşayanlara yönelil yenibir uygulama tanıttı.
Yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında Softtech’in Almanya’da kurduğu ve fintech olarak konumlanan Maxi Digital, Türkiye’ye para transferlerini kolaylaştıracak “ParaGönder” isimli bir mobil uygulama geliştirdi.
Uygulama ile Almanya’da faaliyet gösteren tüm bankalardan, şubeye gitmeden Türkiye’deki İş Bankası şubelerine para transferi yapılabileceği bildiriliyor.
Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle sosyal mesafeyi korumaya yönelik olan evde kalma çağrılarına uyarak para göndermek isteyenlerin ve şube çalışanlarının sağlığı için 30 Nisan’a kadar Para Gönder uygulamasının ücretsiz sunulacağı kaydedildi.
ParaGönder uygulaması hakkında bilgi veren Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, "Resmi rakamlara göre, Almanya’da üç milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu uygulamayla vatandaşlarımız, Almanya’da müşterisi oldukları bankalardan veya İşbank hesaplarından, Türkiye'deki herhangi bir İş Bankası şubesine istedikleri zaman para gönderebilecek" dedi.
Maxi Digital Genel Müdürü Salih Zeki Çimen ise, "Frankfurt’ta faaliyetlerini sürdüren şirketimizin ilk uygulaması olan ParaGönder ile PSD2 geçişini tamamlamış tüm Alman bankalarından Türkiye'ye para gönderme imkanı sağlıyoruz. Bu da 2 bin 500’ün üzerinde bankadan işlem yapılabileceği anlamına geliyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, özellikle genç nesiller mobil teknolojileri kullanmaya çok yatkın. Onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak pratik bir çözüm geliştirdik. Uygulamamıza önümüzdeki dönemde yeni özellikler ekleyerek müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz. Uygulamaya Almanya’da başladık ancak önümüzdeki dönemde İngiltere’den Rusya’ya, Orta Doğu’dan ABD ve Çin’e kadar dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın bu uygulamayı kullanabilmesi için çalışılıyor” diye konuştu.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!