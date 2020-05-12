Yurt dışında vefat eden Türk vatandaşlarının sayısı 507 oldu

Çavuşoğlu, Kovid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400’den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi.

Çavuşoğlu ayrıca yurt dışına gönderilen yardımlarla ilgili olarak 79 ülkenin taleplerinin önemli bir kısmının karşılandığını söyledi.

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