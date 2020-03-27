Yurtdışında hayatını kaybeden Türklerin sayısı 50 oldu!

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk vatandaşının Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde bu rakamın 32 olduğunu açıkladı.

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