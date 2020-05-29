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Merkezi Almanya'da bulunan Uluslararası seyahat şirketi TUI'nin İngiliz kolu, koronavirüs salgını nedeniyle Britanyalı turistlerin dış ülkelerdeki tatil planlarını iptal etti.

İspanya ve Yunanistan başta olmak üzere Britanyalı turistlere dünyanın pek çok ülkesinde tatil satan şirket 30 Haziran ve öncesi kalkışlı programların iptal edildiğini duyurdu.

Kruvaziyer turizmine yönelik de adımlar atan TUI, Marella Kruvaziyeri'ni de 31 Temmuz'a dek çalıştırmayacak. Deniz tatillerinin yanı sıra 1 Ekim'e kadar göl ve dağ turizmi de askıya alınırken, akarsu turizmi de 25 Kasım'a kadar durduruldu.

Şirketin Almanya borsasında işlem gören hisseleri gün içerisinde yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. TUI grubu, mayıs ayı başında yaptığı açıklamayla 8 bin kişiyi işten çıkararak maliyetleri yüzde 30 kısacağı bir mali plan açıklamıştı.

İngiltere, Avrupa'da salgının en yoğun yaşandığı ülkeler arasında başı çekiyor. Son 24 saatte İspanya ve Fransa'ya nazaran ölümlerin 5 misli fazla olduğu ve 377 kişiye ulaştığı İngiltere'de toplam ölü sayısı 35 bini aştı ancak Başbakan Boris Johnson ülkenin 1 Haziran itibarıyla kademeli olarak normalleşmeye başlayacağını duyurdu. Buna göre, 1 Haziran'dan itibaren sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla dışarıda 6 kişiye kadar görüşmeye izin verileceği de açıklandı.