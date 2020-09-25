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Yurtbay Şirketler Grubu’nun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yurtbay, tedavi görmekte olduğu Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak vefat etti.

1955’de Zonguldak Çaycuma’da Yurtbay Tuğla üretimi ile başlatan Zeki Yurtbay daha sonra Yapı Kimyasalları ve seramik sektörünü de katkılarda bulundu. Delta Tuğla, Yurtbay Yapı Kimyasalları ve Yurtbay Seramik markaları ile binlerce istihdam sağladı