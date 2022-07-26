Yurt taksitlerini ödeme imkanı sunuyor

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen FinTech girişim kurucusu Insha Ventures, 2021 yılında kullanıma sunduğu dijital senet platformu Semosis’in hizmet alanını genişletti.
Firmadan yapılan açıklamaya göre Semosis ile senet oluşturma, yönetme, devretme ve tahsilat süreçlerini dijitalleştiren Insha Ventures, şimdi de yurt ve eğitim kurumlarına senetle ödeme yapma imkânı sunuyor. Bu sayede yurtlar ve eğitim kurumları senetlerini kolaylıkla oluşturup dijital olarak takip edebilirken, öğrenciler ve veliler de banka şubesine gitmeden dijital olarak ödeme yapma seçeneklerine kolaylıkla ulaşabilecek.
'4 BİN SENET ÖDEMESİ YAPILDI'
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Semosis Satış ve Büyümeden Sorumlu Kıdemli Yöneticisi Vahdettin Çılgın, sundukları yenilikçi çözüm ve hizmetlerle kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmanın her zaman en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
“Türkiye’de bir ilke imza atarak hayata geçirdiğimiz finansal teknoloji ürünümüz Semosis, fiziksel senetlerin dijital ortamdan yönetilmesine ve ödenmesine olanak tanıyor. İnşaat, yapı malzemeleri, tekstil, boya, tarım ve inşaat kooperatifleri alanında faaliyet gösteren şirketlerin yoğun olarak kullandığı Semosis, kurulduğu günden bugüne 6 binin üzerinde kullanıcıya ulaşırken, 4 binden fazla senedin ödemesi Semosis aracılığıyla gerçekleşti. Şimdi ise yurtlar ve eğitim kurumları ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde öğrencilere ve velilere de alternatif bir ödeme seçeneği sunmaya başladık. Bu alanda henüz yeni çalışmaya başlamamıza rağmen özel yurtlardan ve eğitim kurumlarından yoğun ilgi görüyoruz. Insha Ventures olarak, finans dünyasında detaylarla uğraşmak istemeyen ve teferruatlı işlemlerle zaman kaybetmek istemeyen kullanıcılar ve kuruluşlar için yenilikçi hizmetler tasarlamaya devam edeceğiz.”
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