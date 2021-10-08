İHA

Çaycuma ilçesinde meslek yüksek okulu bahçesi içinde yapılan yurt inşaatının kalıplarının çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İnşaatta bulunan diğer işçiler 112 Acil Servisi ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı işçiden Bahri Dinç (59) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Diğer yaralı Serkan K.'nın (40) sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.