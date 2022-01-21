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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hanehalkı yurt içi turizm verilerine açıkladı. Buna göre, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan 3'üncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 18 milyon 786 bin kişi seyahate çıktı. Söz konusu kişi sayısında yüzde 8.6 oranında artış yaşandı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.4 artarak 23 milyon 121 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 227 milyon 455 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9.8 gece oldu.

HARCAMALAR YÜZDE 58 ARTTI

TÜİK verilerine göre, yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021 yılının 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 58 artarak 29 milyar 803 milyon 437 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 89.1'ini 26 milyar 559 milyon 725 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 10.9'unu ise 3 milyar 243 milyon 711 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise bin 289 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 32.4 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 23.1 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 15.3 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 41, ulaştırma harcamalarında yüzde 37.8 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 63.6'lık artış görüldü.

EN ÇOK YAKINLARI ZİYARET AMAÇLI SEYAHAT EDİLDİ

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 53.8 ile ilk sırada yer alırken, seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 39.9 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile yüzde 2.8 ile "sağlık" yer aldı.

Öte yandan, bu çeyrekte seyahate çıkanların 139 milyon 316 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldıkları da TÜİK verilerine yansıdı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 50 milyon 790 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 18 milyon 626 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.