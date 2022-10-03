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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 114,02 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 127,69 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 164,59, imalatta yüzde 127,69, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 416,58 ve su temininde yüzde 107,84 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 129,59, dayanıklı tüketim malında yüzde 100,36, dayanıksız tüketim malında yüzde 130,54, enerjide yüzde 347,35 ve sermaye malında yüzde 97,29 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,09, imalatta yüzde 2,65, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 16,76 ve su temininde yüzde 12,87 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,35, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,16, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,86, enerjide yüzde 12,95 ve sermaye malında yüzde 2,37 artış olarak gerçekleşti.

23 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 6 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış; yüzde 70,44 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 72,40 ile giyim eşyası, yüzde 80,51 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 416,58, ham petrol ve doğal gaz yüzde 245,70, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 213,90 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK DEĞİŞİM

Aylık en yüksek azalış; yüzde 3,01 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 2,83 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,51 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 16,76, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 12,87, giyim eşyası yüzde 12,02 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.