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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yurt İçi ÜFE yıllık yüzde 49,41, aylık yüzde 5,89 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Yurt İçi ÜFE yıllık yüzde 49,41, aylık yüzde 5,89 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2023 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 49,41, aylık yüzde 5,89 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 10:49 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:33
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        Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

        Açıklamaya göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,41 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,97 artış gösterdi.

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        Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 66,42 artış, imalatta yüzde 54,41 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,21 azalış, ve su temininde yüzde 67,09 artış olarak kayıtlara geçti.

        Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 46,41, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 66,46, enerjide yüzde 20,70 ve sermaye malında yüzde 64,88 artış olarak gerçekleşti.

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