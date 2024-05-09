Yurt içi piyasalarda gözler enflasyon raporunda

ABD'de dün de sakin olan makroekonomik veri takvimi yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımının devam etmesine neden olurken, Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerinde temkinli olmayı sürdürüyor.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, dün yaptığı açıklamada, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek seviyede kalması gerekeceğinin sinyalini verdi.

Dezenflasyonda bu yıl ilerleme sağlanamadığına işaret eden Collins, enflasyonda son dönemde yaşanan yukarı yönlü sürprizlerin, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini mevcut seviyesinde tutmanın muhtemel olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD Hazinesi borçlanma ihalelerine devam ederken, dün de 10 yıl vadeli 42 milyar dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin bu sene enflasyonun dirençli olduğu yönünde sinyaller verdiğini, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasalarının soğuduğunu işaret etmesine karşın yatırımcıların hafta başından bu yana temkinli davrandığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 90 ihtimalle faiz indirimine gideceği öngörülürken, analistler, Fed'in ilk faiz indirimi için eylül ayının öne çıktığını belirtti.

Asya'da pay piyasaları güne pozitif seyirle başlarken, Japonya Merkez Bankasının nisandaki toplantısına ilişkin tutanaklar bankanın gittikçe daha da şahin bir politika benimseyebileceğini ortaya koydu.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,75 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı.

BoE'nin politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Buna karşın dolar/yen paritesi yeni günde de yükselişini sürdürürken, analistler, iki ülkedeki faiz farkının iki ülke para birimi arasındaki dengelenmeyi zorlaştırdığını belirtti. Dolar/yen paritesi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 155,60 seviyesinde bulunuyor.

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Çin'de açıklanan verilere göre ülkede ihracat yüzde 1,5 ile beklentiler dahilinde, ithalat ise yüzde 8,4 ile öngörülerin üzerinde arttı.

Analistler, deflasyon endişesinin zaman zaman etkili olduğu Çin'de açıklanan ithalat rakamlarının ülkede harcamaların yavaş yavaş da olsa artmaya başlamış olabileceğine işaret ettiğini söyledi.