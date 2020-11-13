Dünya borsaları, ekonomideki toparlanmanın nasıl devam edeceği yönündeki soru işaretleri ve etkisini artıran kar satışları ile dün satıcılı bir seyir izlerken, petrol ve bakır gibi büyüme beklentilerine paralel hareket eden emtia fiyatlarında da düşüşler görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 53 milyonu geçerken, ABD'de 11 milyona yaklaştı. Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışına karşın salgında artan vaka sayıları piyasaları olumsuz etkilerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da yaptığı konuşmada risklere dikkati çekti.

Powell, Kovid-19 vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için risk oluşturduğunu belirterek, "Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de yayımladığı açıklamada, küresel ekonomik toparlanmanın artan Kovid-19 vakalarının tehdidi altında olduğunu belirterek, G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 3,8 daralacağını öngördü.

ABD'de dün açıklanan verilere göre haftalık işsizlik başvurusu salgının başladığı mart ayından beri en düşük seviyesine geriledi, enflasyon ise ekimde yıllık yüzde 1,2 ile beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmeler ve artan kar satışları ile Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 1 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 1,14 azalışla 43,5 dolara gerilerken, bakır ise sınırlı da olsa düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıdı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dünkü konuşmasında ABD'de başkanlık seçimlerinin tamamlanması ve potansiyel Kovid-19 aşısının belirsizlikleri azalttığını kaydetse de pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. Dün açıklanan verilere göre Almanya'da enflasyon ekimde yatay seyrederken, İngiltere 3. çeyrekte yüzde 15,5 daraldı ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi eylülde yıllık yüzde 6,8 ile tahminlerden daha fazla geriledi.

Veriler sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,52 değer kaybetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir, Asya piyasaları ile haftanın son işlem gününe de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrışarak yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, dün 1.303,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarına paralel, günün ikinci yarısında etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 1.271,75 puandan tamamladı. Dün düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 1,3 azalışla 7,6966'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6670 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin eylülde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8,7 artmasını bekliyor. Eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,3 yükseleceği tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı sanayi üretimi

13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, TCMB Beklenti Anketi

16.30 ABD, ekim ayı ÜFE

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi, kasım ayı tüketici güven endeksi