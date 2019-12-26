26 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de 1,5 günlük Noel tatili sonrası bugün piyasalar işleme açılacak olsa da Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle piyasalarda düşük hacimli sakin bir seyir izlenmesi bekleniyor. Avrupa borsaları ise devam eden resmi tatil dolayısıyla bugün de kapalı olacak.
Asya'da altın talebinin devam etmesi yatırımcıların odağına yerleşirken, pay piyasaları ise pozitif seyrini sürdürüyor. Altının ons fiyatı 1.490 dolar direncinin aşılması sonrası yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin etkisiyle yükselişini hızlandırdı ve 1.505 dolara çıktı.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.
Yurt içinde, görece düşük işlem hacmiyle yükseliş eğilimini dün de sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 artışla 113.329 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 azalışla 5,9350'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9380 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısından gelecek açıklamalar, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 115.000 ve 115.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, dolar/TL'de ise 5,95 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, aralık ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
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