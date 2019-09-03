ABD'de dün resmi tatil olması dolayısıyla küresel piyasalarda düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenirken, Avrupa'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentiler doğrultusunda yatay seyretmesinin ardından pay piyasaları değer kazandı.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,61 yükseliş kaydetti.

İngiltere'de ise Başbakan Boris Johnson'ın dün bakanlar kurulunu acil toplaması ile artan erken seçim endişelerine karşın FTSE 100 endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Başbakan Johnson, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, AB'den hiçbir koşulda Brexit için bir erteleme istemeyeceğini bildirdi. Karar sonrası sterlin, dolar ve avro karşısındaki değer kaybını sürdürdü. Sterlin/dolar paritesi, 1,2025 ile Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün Asya borsalarında ise karışık bir seyir izleniyor. Dün Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI verisinin beklentileri aşması sonrası yüzde 1,3 değer kazanan Şanghay bileşik endeksi, bugün etkili olan kar satışlarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında bulunuyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün açıklanan ikinci çeyrek GSYH verisindeki daralma yüzde 1,5 ile beklentilerden sınırlı kalınca pay piyasalarında yükseliş, döviz kurlarında da düşüş görüldü. BIST 100 endeksi, dün banka hisseleri öncülüğünde yüzde 1,68 değer kazanarak günü 98.343 puandan tamamlarken, yüzde 0,4 azalışla 5,8073'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8080 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, 12 Eylül'de gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi beklentileri değiştirebilecek en önemli verilerden biri olan ağustos ayı enflasyonunun bugün açıklanacağını anımsatarak, faiz indirimi beklentisinin banka pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bugün ayrıca Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın destek, 98.800 ve 100.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 16,65 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,60'a gerileyeceği hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı ÜFE

16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat sanayi endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı inşaat harcamaları