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Adana'da, 6 Haziran'da Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin'in (32) darp edilip bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 8 Haziran'da tutuklanan Cihad A. ve kayınbiraderi Erhan Ü. hakkında savcılık soruşturması tamamlandı.

AA'nın haberine göre, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cihad A.'nın eşi, Erhan Ü.'nün de kız kardeşi olan Zeliha A.'nın, olaydan yaklaşık bir ay kadar önce maktul Gökhan Şahin ile iletişime geçtiği belirtildi.

OLAY TARİHİNE KADAR TAKİP ETMİŞLER Maktul ile Zeliha A.'nın ilişkilerini öğrenen sanıkların, olay tarihine kadar Gökhan Şahin'i iş yerine ve evine giderken takip ettikleri iddianamede anlatıldı. İddianamede, sanıkların Gültepe Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun bahçesine giderek tartıştıkları güvenlik görevlisi Gökhan Şahin'i darp ederek ve bıçaklayarak öldürdükleri kaydedildi. REKLAM

OLAY ÖNCESİ ÖLDÜRME KARARI ALDIKLARI ANLATILDI Cihad A. ve Erhan Ü.'nün fikir ve eylem birlikteliğiyle hareket ettikleri ve maktulü öldürme kararını olay öncesinden aldıkları bildirilen iddianamede, sanıkların "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

YURDUN BAHÇESİNDE DARP EDİLİP, BIÇAKLANMIŞTI Gültepe Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin (32), 6 Haziran'da tartıştığı Cihad A. (34) ve kayınbiraderi Erhan Ü. (34) tarafından darp edilip bıçaklanmıştı. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk babası Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüpheliler Cihad A. ve Erhan Ü., 8 Haziran'da tutuklanmıştı. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.