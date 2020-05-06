Yurt görevlileri karantinadaki vatandaşlara hizmet için canla başla çalışıyor - AMASYA

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmayla İspanya ve İsviçre'den uçakla Türkiye'ye getirilen ve Amasya'da Gençlik ve Spor Bakanlığının Yeşilırmak ve Hüsnüşah Hatun öğrenci yurtlarına yerleştirilen 305 vatandaşın ihtiyaçlarını, Amasya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay karşılıyor.Koruyucu elbiseler giyen görevliler, ayrı odalara yerleştirilen vatandaşlara 3 öğün yemek servisi yapıyor.Her gün ateş ölçümleri ve sağlık kontrolleri yapılan vatandaşların özel istekleri de alışverişe çıkan yurt görevlilerince karşılanıyor, yurtta 24 saat sınırsız internet imkanı da sunuluyor.- 5 yaşındaki Bertan'a doğum günü sürpriziHer türlü talepleri yerine getirilen yurt misafirlerinin özel günleri de unutulmuyor. İsviçre'den annesi Nevin ve 2 yaşındaki kardeşi İrem ile gelen 5 yaşındaki Bertan Bozkaya'ya yurt personelince doğum günü sürprizi yapıldı.Ailesiyle kaldığı odanın çalınan kapısını açan minik Bertan, KYK personelinin elinde üzerinde mumlar yanan pastayı görünce çok şaşırarak sevincini gösterdi.Yurt görevlileri Bertan ve kardeşine çeşitli hediyeler de verdi.İspanya'da doktora öğrenimi gören Merve Yıldırım ise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gelmeye karar verdikten sonra kendini daha iyi hissettiğini söyledi.Seyahatlerinin sorunsuz geçtiğini, elçilik çalışanlarından uçaktaki hosteslere, pist görevlilerine, güvenlik güçlerine kadar herkesin kendileriyle çok ilgilendiğini anlatan Yıldırım, şunları dile getirdi:"Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Buraya gelmemize vesile oldular. 14 gündür ailelerimizin hepsi bu durumdan çok memnun hepsine binlerce kez teşekkürlerimi sunuyorum. Yemekler geliyor günde 3 kez, sağlıkçılarımız her gün gelip kontrol ediyorlar bizi, her saat görevlilere ulaşmamız mümkün."- "Bu ülkenin vatandaşı olduğum için gururluyum"Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç ve personeline teşekkür eden Yıldırım, "Bütün bu hizmetlerden sonra duygulanmamız çok normal, samimi bir şekilde tekrar şükranlarımı sunuyorum. Ülkemde olmaktan dolayı çok mutluyum. Gerçekten kendimizi güvende hissettik. Böyle bir panik ortamında yardım talebimize hemen koşuldu. Hemen uçaklar ayarlandı ve artık ülkemizdeyiz. Bu ülkenin vatandaşı olduğum için, böyle güzel bir sistem kurabildiğimiz için mutluyum, gururluyum ve minnettarım." diye konuştu.- "24 saat hizmet veriyoruz"Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç da Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu tekrar gösterdiğine vurgu yaptı.Kılıç, "Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın özveriyle çalışıp koşuşturması bizleri daha motive ediyor. Yurtlarımızın varlıklarının hakikaten çok önemli olduğunu burada insanlarımız görmüş oldu." diye konuştu.24 saat hizmet ederek, vatandaşa ev sahipliği yaptıklarını belirten Kılıç şunları kaydetti:"Otel konseptinde odalarımız var. Koridorlara çok giremiyorum ben fakat camlara çıkıyor vatandaşlarımız. Onlarla sohbet ediyorum, onların morallerini yüksek tutmaya çalışıyorum. Uğraşıyorsunuz, karşınızdakilerin sonunda 'Allah razı olsun' demeleri bütün yorgunluğunuzu atıyor. Devlete olan bağlılıkları gücümüze güç katıyor."