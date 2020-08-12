Yurt genelindeki trafik denetimlerinde 814 sürücünün belgesine el koyuldu

AA

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 30 bin 665 sürücünün teste tabi tutulduğu denetimler sonucu 419 araç trafikten men edildi.

Toplam 814 sürücünün belgesine geçici el koyuldu, 3 bin 407 trafik kuralı ihlali yapıldığı belirlendi.

Denetimlerde 870 sürücünün alkol ve 2 şoförün de uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi.

Ayrıca bu yıl toplam 2 milyon 857 bin 491 aracın teste tabi tutulduğu, 82 bin 736 sürücünün alkol etkisinde olduğunun belirlendiği kaydedildi.