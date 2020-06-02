Yurt genelinde yapılan yaya önceliği denetimlerinde 2 bin 304 sürücüye ceza kesildi

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 5-30 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde eş zamanlı olarak yaya önceliği konusunda denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.

Denetimlerde, ışıksız yaya geçitlerinde yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeyen 2 bin 304 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı, eksikleri tespit edilen 460 aracın trafikten men edildiği kaydedildi.