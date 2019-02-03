Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. İç ve Doğu Anadolu'da ise sis ve buzlanma ile don olayına karşı yetkililer vatandaşları uyardı. İHA'da yer alan habere göre bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: Az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) 12

İSTANBUL: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 15

İZMİR: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18

ADANA: Az bulutlu 9

ANTALYA: Az bulutlu 18

SAMSUN: Az bulutlu 16

TRABZON: Parçalı bulutlu 14

ERZURUM: Parçalı ve az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) -1

DİYARBAKIR: Az bulutlu 12