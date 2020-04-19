Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Kırşehir'de tedbirlere büyük oranda uyuluyor. Kent merkezindeki işlek caddeler, Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında kısmen sakinlik yaşandı. Trafiğin asgari seviyede kaldığı kentte, güneşli havayı fırsat bilerek sokağa çıkan vatandaşlara ise belediye hoparlörlerinden uyarı anonsları yapılıyor. Uygulanan tedbirler sayesinde kentteki cadde, sokak ve meydanlar en sakin günlerini yaşıyor.

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