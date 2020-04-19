Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor

AA

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta kentlerin işlek caddeleri, bulvarları ve meydanlarına sessizlik hakim oldu.Kısıtlama dışında kalan illerden Kars'ta Cumhuriyet Meydanı, Faikbey Caddesi, Kazımpaşa Caddesi ve Kars Kalesi, Iğdır'da Atatürk ve Tansu Çiller Caddeleri, Erzincan'da Dörtyol ve Cumhuriyet Meydanı, Ardahan'da Kongre Caddesi ve kentin en işlek yerleri, Tunceli'de Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yer Altı Çarşısı üstü ve Seyit Rıza Meydanı, Yeni Van, Kağızman, Erzurum Caddeleri vatandaşların tedbirler sayesinde en sakin günlerini yaşıyor.Öte yandan Iğdır ve Ağrı'daki bazı noktalarda az da olsa insan hareketliliği yaşandı.Adıyaman ve Kilis'te de "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlendi. Söz konusu kentlerde yaya ve araç trafiği önceki günlere göre azalırken bazı iş yerlerinin kepenk açmadığı görüldü.Siirt, Batman, Şırnak, Bingöl ve Elazığ'da da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu.Polis ekipleri kent merkezlerinde vatandaşları evde kalmaları konusunda sık sık uyarırken jandarma ekipleri de köyleri ziyaret ederek Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarı yapıyor.Salgına karşı bölge genelinde tedbirler artırılırken normal zamanda yoğunluğun yaşandığı kent meydanları ile cadde ve sokaklarda yoğunluğun oluşmadığı gözlendi.Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla işlek cadde ve meydanlarda sessizlik hakim.Hakkari'de cadde ve sokakların yanı sıra mesire alanları da boş kaldı.Bitlis ve Muş'ta da alınan önlemler ve polis ekiplerinin çağrıları sonucu cadde ve sokaklardaki yoğunluk en düşük seviyeye ulaştı.- Akdeniz ve Ege'de sessizlik hakimIsparta ve Burdur'da da vatandaşlar "Evde kal" uyarısına riayet ettiklerinden cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.Osmaniye'de Musa Şahin, Atatürk ve Alparslan Türkeş Bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanlarının boş olduğu gözlendi.Uşak'ın işlek yerlerinden İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım Caddelerinde sakinlik devam ediyor. Uşaklıların sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlemleniyor.Afyonkarahisar'da Kent Meydanı ve bazı parklarda sakinlik gözlenirken insanlar alınan önlemlere genel olarak uyarak evlerinde kalmayı tercih ediyor. Şehrin en işlek noktası Bankalar Caddesi de sakinliğini koruyor.Kütahya'nın işlek alanlarından Cumhuriyet Caddesi'nin giriş çıkışlarına polis ekiplerince bariyer konularak vatandaşların geçişi kontrollü sağlanıyor. Vefa Sosyal Destek Grupları kent merkezinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.- Marmara'da sokaklar boş kaldıÇanakkale'nin en yoğun olduğu Demircioğlu Caddesi, Kordon Boyu, Yeni Kordon ve Çarşı Caddesi'nin kalabalık görüntüsü yerini sessizliğe bıraktı.Bilecik'in en işlek noktaları olan Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda insan ve araç trafiğinin az olduğu gözlendi.Yalova'da tedbirler kapsamında kullanımı yasaklanan sahil şeritleri başta olmak üzere kentin genelinde araç ve yaya hareketliliğinin düşük oranda olduğu görüldü.Büyükşehirlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarında da büyük oranda araç trafiği azaldı.- Trakya'da sokaklar sakinEdirne ve Kırklareli'nde cadde ve sokaklar boş kaldı. Edirnelilerin büyük çoğunluğu evlerinde kalıyor. Kentin en işlek noktası olan ve girişlerin kısıtlandığı Saraçlar Caddesi hafta içine oranla sakin bir pazar yaşıyor.Kırklareli'nde de meydan ve caddeler, dünkü sakinliğini koruyor.Vatandaşlar, tedbirler kapsamında uzmanların "Evde kal" çağrısına uyarak zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.- Karadeniz de "Evde kal" çağrısına uyuyorSinop'ta, kent genelinde cadde, sokak, meydan ve sahillerde yaya ve araç trafiğinde büyük oranda düşüş yaşandı.Tokat'ta, Cumhuriyet Meydanı ile kentin en işlek noktalarından Meydan bölgesinde araç ve yaya yoğunluğu büyük oranda geriledi. Kastamonu, Çorum ve Amasya'da yaya ve araç trafiği de geçmiş günlere göre daha sakin seyretti.Kentlerde hava sıcaklığının yüksek seyretmesi dolayısıyla zaman zaman araç ve yaya yoğunluğun arttığı görülürken turistik noktalarda sakinlik yaşandı.Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sakin bir gün yaşanıyor. Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri de daha önce alınan karar gereği kontrollü olarak trafiğe kapatıldığı için araç ve yaya yoğunluğu bulunmuyor.Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydanı, Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri ile Fatih Parkı, Giresun'da Atatürk ve Osman Ağa meydanları ile Gazi Caddesi, Artvin'de İnönü ve Cumhuriyet Caddeleri, Kültür Sokağı ve Çoruh Park en sakin günlerini yaşıyor.Bayburt'ta da cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanmadı.Düzce'de normal zamanda işlek yerlerden İstanbul ve Gaziantep Caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent merkezi sessizliğe büründü.Karabük'te sıcak hava ve hafta sonu olmasına rağmen insanların büyük bölümü zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı. Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske ve eldiven taktı.Bolu'da kentin normal zamanda en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde zorunlu haller dışında sokağa çıkanların olmadığı görüldü.Bartın'da sıcak hava ve hafta sonu olmasına rağmen vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı gözlendi.- İç Anadolu da sessizKaraman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra işlek caddeler sessizliğe büründü.Aksaray'da ise vatandaşların yoğun olduğu 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Bankalar Caddesi ve Ulucami çevresinde vatandaşlar "Evde kal" çağrısına kulak veriyor.Sivas'ta şehrin en işlek noktalarıdan Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi en sakin günlerini geçiriyor.Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı ve parklarda sakinlik gözlenirken, insanlar alınan önlemlere genelde uyarak evlerinde kalmayı tercih etti.Yozgat'ta, Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi başta olmak üzere park ve bahçeler en sakin günlerini yaşıyor.Niğde Ömer Halisdemir Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nın sakin olduğu, kent genelinde vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıkları gözlendi.Nevşehir’de kent merkezindeki Diriliş Meydanı, Atatürk, Lale ve Nar caddelerinin ulaşıma kapatılması nedeniyle trafikte de sakinlik görülüyor.Kırşehir ve Çankırı'da da vatandaşların büyük çoğunlukla "Evde kal" çağrılarına uyduğu görüldü.