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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.

21.05.2020 - 15:21 | Güncelleme: ABONE OL
Yurt genelinde
AA

Şehirlerin en işlek caddeleri kontrollü sosyal yaşam çerçevesinde hareketleniyor, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına da büyük ölçüde riayet ediliyor.- Güney illeri sakinTurizmin gözde illerinden Antalya'da, yaz aylarında her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları salgın önlemleri kapsamında sakinliğini koruyor. Kentin cadde ve sokaklarının da hem Kovid-19 tedbirleri hem de sıcak hava nedeniyle vatandaşların büyük oranda evde kaldıkları gözlendi. Güllük ve trafiğe kapalı olan Kazım Özalp Caddelerinde kısmen yoğunluk yaşandı, özellikle 100. Yıl ve Yener Ulusoy Bulvarlarında araç trafiği görüldü.Muğla merkez ve turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'nin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları tedbirler kapsamında boş kaldı.Burdur ve Isparta'da da cadde, sokak ve meydanların kısmen hareketli olduğu gözlendi.

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