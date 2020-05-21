Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

AA

Şehirlerin en işlek caddeleri kontrollü sosyal yaşam çerçevesinde hareketleniyor, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına da kısmen riayet ediliyor.Nevşehir'de cadde ve sokaklarda vatandaşlar yoğunluk oluştururken bazı noktalarda polis zaman zaman sosyal mesafenin korunması için anons yaptı. Kentin işlek caddelerinde araçlar uzun kuyruk oluştu.