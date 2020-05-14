Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Kentte sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda araç trafiğinde kısmen yoğunluk görülse de kıyıdaki yürüyüş ve bisiklet yolları ile oyun grupları sakin kaldı.Kentin hareketli noktalarından Cumhuriyet Alanı, 3 Ocak Atatürk Meydanı, Beşiktal Meydanı ve sahil bandındaki Kültür Park, tedbirler nedeniyle boş kaldı.

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