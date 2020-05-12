Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

AA

Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda araç trafiğinde artış görülse de kıyıdaki yürüyüş ve bisiklet yolları ile oyun grupları sakin kaldı. Sahildeki Mersin İdmanyurdu ve Beşiktaş meydanlarının da tedbirler nedeniyle boş olduğu görüldü.