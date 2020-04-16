Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - YOZGAT

AA

Yozgat'ta 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi başta olmak üzere bir çok cadde en sakin günlerini yaşıyor.İnsan yoğunluğunun en fazla görüldüğü banka önlerine ise barikatlar konarak vatandaşlar arasında sosyal mesafenin korunması sağlanıyor.Emniyet ekipleri de vatandaşlara evde kalmaları konusunda sürekli anons yapıyor.