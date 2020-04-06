Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - AYDIN

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu, Ankara ve bazı illerde ise hafta başı olması nedeniyle önceki günlere göre hareketliliğin az da olsa arttığı görüldü. Aydın'da da kent genelinde vatandaş yoğunluğunun olmadığı görüldü.