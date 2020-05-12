Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - BURSA/BALIKESİR/ESKİŞEHİR

AA

Özellikle kentte 700 yıldır ticaretin merkezi konumunda bulunan Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmıyor.- EskişehirEskişehir'de normalde yoğun olan İsmet İnönü ve İki Eylül caddeleri, Fabrikalar Sokak ile Porsuk Çayı çevresinde vatandaşların büyük oranda evlerinden çıkmaması nedeniyle sessizlik hakim.- BalıkesirYeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Balıkesir'de vatandaşlar, "Evde kal" çağrılarına büyük oranda riayet etti. Kentin işlek alanları olan Ali Hikmet Paşa ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Milli Kuvvetler Caddesi, Kızılay Caddesi ve Çankaya, Kültür Sokak gibi salgın öncesi kentin kalabalık olduğu ve ticaretin yoğun olduğu bölgelerde sessizliğin hakim olduğu gözlendi.- ÇanakkaleÇanakkale'de de halkın büyük bölümü evde kal çağrılarına uydu.Sabah saatlerinden itibaren kentte daha önce yoğun olan çok sayıda caddede boşluk gözlendi. Kordon Boyu'nda evcil hayvanlarını gezdiren ve işe giden vatandaşların dışında kalabalık bulunmazken Çarşı Caddesi ise eski günlerin aksine sessizliği yaşadı.- BilecikBilecik'te kentin işlek caddeleri olan Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanında sessizlik hakim.Yoğunluk yaşanabilecek bölgelerde önlem alan emniyet ekipleri, vatandaşları gerekli olmadıkça evden çıkmamaları ve maske takmaları konusunda uyarıyor.