Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuluyor - KİLİS

AA

Kilis'te de işlek cadde, sokak, meydan ve parklar sakinliğini korudu. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kentte uygulanan 3 günlük giriş çıkışların kısıtlanması kararının ikinci gününde de polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.