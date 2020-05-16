Yurt dışından gemilerle Samsun'a gelen Türk vatandaşları karantina sürecini evlerinde geçirecek

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca kentteki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ek önlemler ve sektörel bazlı düzenlemelerle ilgili kararlar alındığı bildirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, il genelindeki deniz limanlarına yurt dışından gelen ve 14 günlük karantina süresini tamamlamamış gemilerden Türk vatandaşı olan personelin iş bırakma dahil gemiden yeni bir karar alınana kadar ayrılmasına izin verilmemesine ilişkin hükümde değişiklik yapıldığı belirtilen açıklamada, "14 günlük izolasyon sürelerini kendi evlerinde veya belirtecekleri yerlerde geçirmelerine izin verilmesine, ayrıca günübirlik ayrılan personelin de 14 günlük izolasyon süresini evinde tamamlamadan gemiye intikal etmemelerine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Bazı ilave tedbirlerin de alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Standartları Enstitüsü Karadeniz Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan ölçü aletleri periyodik kontrol faaliyetleri ve kontrol merkezleri, araç proje, tehlikeli madde kombine taşımacılık faaliyetlerinin inceleme elemanı marifetiyle yürütülmesi kapsamında görevlendirilen personelin sokağa çıkma yasağının uygulanacağı gün ve saatlerde gerekli evrak ve belgelerini ibraz etmek kaydıyla yasaktan muaf tutulmasına, 06.05.2020 tarihli ve 7647 sayılı İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen kurallar çerçevesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının yapılacak denetimlerde müşteri kayıt defteri tutmalarının zorunlu olmasına, kayıtlı defterin denetim personeline gösterilmesine karar verilmiştir."