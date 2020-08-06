Yurt dışından gelenlere 'diş tedavisi' uyarısı

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Doç.Dr. Hare Gürsoy, "Yeni Normal" ile birlikte diş tedavisine gidecek olan hastaların neleri ön planda tutması gerektiğine şöyle yanıt verdi:
"Dünyadaki yeni normalleşmeyle birlikte biz diş hekimleri de aldığımız önlemlerle yeni normalde hasta tedavilerimize başladık. Öncelikle hastaların tedavi olacakları muayenehane, klinik ya da hastanelerde Covid-19’a ilişkin gerekli tedbirleri alıp almadığına dikkat etmesini öneriyorum. Tüm bu kuruluşlarda Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı rehberler doğrultusunda hastaların bilgilendirmesini sağlayan afişlerin panolarda, hastalar tarafından görülüp okunabileceği şekilde yer alması ve kurumların gerek ilk girişte gerekse hastaların ulaşabileceği alanlarda mutlaka alkol bazlı el dezenfektanı bulundurması, ve mutlaka maske kullanımının kontrol altında tutulması önemlidir. Ayrıca, tüm tedavi işlemleri sırasında diş doktorunun kişisel koruyucu ekipman kullanması gerekmektedir."
Gürsoy, cerrahi tedaviler için şartların uygun olup olmadığına da, "Diş hekimlerimiz tüm cerrahi tedavileri ve her türlü diş tedavisini gerçekleştirebilmektedirler. Tedaviler sırasında dikiş atılması gerektiğinde rezorbe olabilen dikiş materyalleri tercih edilebilir bu şekilde olası randevu sayıları daha aza indirilebilir.
Ayrıca diştaşı temizliği, dolgu, kanal tedavisi ve diş kesimi gibi protetik tedaviler de alınan tedbirler doğrultusunda yapılabilmektedir. Yalnız bu tür işlemlerde dikkat edilmesi gereken husus tedavi sırasında aerosol yani damlacık oluştuğu için bu tarz işlemlerin izole alan ve ünitlerde yapılması ve randevuların saatte en fazla 1 hasta olacak şekilde organize edilmesi ve işlem süresinin 45 dakikayı geçmemesi gerekliliğidir. Ayrıca yurt dışından gelen hastalarımızın, 14 günlük karantina süresini doldurduktan sonra herhangi bir semptomu yoksa tedavilerinin yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur" ifadelerini kullandı.
Pandemi süreci hakkında uyarılarda da bulunan Gürsoy, şunları kaydetti: "Maalesef pandeminin daha ne kadar devam edeceği net olmadığı için her alanda risk devam etmekte. Biz diş hekimleri de hastalarımızı Covid-19 enfeksiyonundan korumak adına görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz.
Sağlık kuruluşuna başvuran hastaların adım attıkları ilk andan itibaren sağlık durumları, şüpheli temasları ve seyahat geçmişleri mutlaka sorgulanmalı ve ateş ölçümleri yapılmalıdır. Ateşleri 37.3 derecenin üstünde olan veya risk taşıyan hastaların mutlaka pandemi hastanelerine yönlendirilmeleri gerekmektedir. Ayrıca sağlık kuruluşunda çalışan tüm personelin de Covid-19 semptomları açısından günlük olarak takipleri ve bunların kayıt altına alınması önerilmektedir."
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