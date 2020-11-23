Yurt dışından gelen tıbbi bitkiler Selçuk Üniversitesinde analiz ediliyor

Doç. Dr. Zengin, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya, İspanya, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Bulgaristan, Çin, Hindistan gibi ülkelerin yer aldığı ağ kapsamında, ulusal ve uluslararası projelerin bilimsel anlamda desteklendiğini, ülkeler arası bitki transferi gerçekleştirilip analizlerinin rapor haline getirildiğini belirtti.
Tıbbi bitkilerin özellikleri, biyolojik ve kimyasal parametreleri üzerine yaptıkları çalışmalar kapsamında, Türkiye'de geleneksel halk hekimliğinde kullanılan bitkilerin bilimsel platformda değerlendirilmesi, sağlık açısından faydalı bileşiklerinin tespit edilmesi ve tanımlanması ile karakterizasyonunun belirlenmesini hedeflediklerini ifade eden Zengin, şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa kıtası başta olmak üzere birçok araştırmacıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Alanımızda bir bitkinin tüm analizlerini sadece bir ekibin yapması mümkün değil. Bu noktada özellikle uluslararası iş birlikleriyle başta İtalya, İspanya, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Bulgaristan, Çin, Hindistan, Brezilya, Mısır gibi 40'a yakın ülkedeki yaklaşık 200 araştırmacıyla çalışmaları gerçekleştirmekteyiz."
Doğadan elde edilen bitkilerin eczane rafında yerini almadan önceki birkaç adımda analiz edildiğini anlatan Zengin, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ulusal, uluslararası projeler ile TÜBİTAK'ın birtakım projelerini bu ağ kapsamında gerçekleştiriyoruz. Uluslararası birkaç proje çağrımız sunuldu ve sonuçlarını beklemekteyiz. Ağ sayesinde hem iş yükümüzü hafifletiyoruz hem de yayınların daha hızlı şekilde yayımlanmasını sağlıyoruz. Sağ olsunlar, doktora ve yüksek lisans öğrencilerimiz bu noktada 7/24 laboratuvarımızdalar.
Bu noktada da laboratuvarımız özellikle son birkaç senedir Selçuk Üniversitesi bünyesinde en fazla yayın üreten laboratuvar konumuna ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Kendimizin yaptığı parametrelerin dışında özellikle yurt dışı iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz çok sayıda çalışma mevcut olup bunlar alanlarında yüksek etki faktörüne sahip, kalite bakımından değerli olan dergilerde yayımlanmaktadır."
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