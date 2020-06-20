Yurt dışından 24 yıl sonra memleketine dönen Trabzonlu girişimci istiridye mantarı üretiyor

Ali Tonbul, 21 yaşındayken gittiği Belçika'dan yaklaşık 2 yıl önce dönerek Akçaabat ilçesine yerleşti. Türkiye'de 1,5 yıl çeşitli illeri gezerek, araştırmalar yapan Tonbul, kendi işini kurmak için Akçaabat Ziraat Odası yetkilileriyle fikir alışverişinde bulundu.
Tonbul, ziraat odasının açtığı İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği Kursu'na katılarak, eğitim sonunda ilçede 1500 metrekarelik arazi kiraladı. Mantar yetiştirmek için arazide 3 çadır kuran 2 çocuk babası Tonbul, çadırlara 15 gün arayla ekim yapıyor.
Ali Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar çalıştığı yurt dışından ailesiyle kesin dönüş yaptığını söyledi.
Türkiye'de iş yapmak için arayış içerisinde olduğunu anlatan Tonbul, 6 ay önce Akçaabat ilçesine 250 bin liralık yatırım yaptığını belirtti.
- Yetiştirdiği mantarı Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya pazarlıyor
Tonbul, Akçaabat Ziraat Odasının destekleriyle eğitimler alarak, hiç bilmediği halde 700 metrekarelik alana kurduğu çadırlarda mantar yetiştirdiğini ifade etti.
Satışlarının oldukça iyi olduğunu dile getiren Tonbul, "İnsanlar istiridye mantarını tanıdıkça daha fazla tüketeceklerini umut ediyorum. Ürettiğim mantarları Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Rize, Giresun, Ordu, Samsun ve Erzincan'a kadar gönderiyorum. İhtiyaç olan yerlere servis yapıyoruz." dedi.
Tonbul, istiridye mantarının üretim aşaması hakkında bilgi vererek, "Bir çadırdan 15 günde 3,5 ton ürün topluyoruz. 15 gün arayla ekim yapıyoruz. Günlük 250 kilogram ürün topluyoruz. Topladıklarımızı soğuk hava deposunda bekletiyoruz, müşterilerimize gönderiyoruz." diye konuştu.
Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce belli periyotlarda mantar yetiştiriciliğiyle ilgili projeler yaptıklarını dile getirdi.
Eyüpoğlu, ilçenin ikliminin mantar yetiştiriciliğine uygun olduğunu vurgulayarak, "Amacımız ilçemizi istiridye mantarı yetiştirmede merkez haline getirebilmek." dedi.
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