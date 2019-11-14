Yaşar Topluluğu, yurt dışında gıda alanında ilk üretim yatırımını hayata geçirdi. 1984 yılından bu yana Pınar markasıyla Körfez Bölgesi’ne ürün ihraç eden, 2000 yılında kurulan HDF FZCO şirketiyle bölgedeki yayılımını ve pazar payını artıran topluluk, yeni şirketi HADAF Foods bünyesinde kurulan peynir işleme fabrikasının resmi açılışını gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilk peynir işleme fabrikası olma özelliğini taşıyan tesis hakkında açıklamalarda bulunan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve HADAF Foods Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, "Pınar markasıyla 46 yıldır süt ve süt ürünleri sektöründeyiz. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nde açılışını yaptığımız, topluluğumuzun gıda alanında yurt dışındaki ilk üretim yatırımı olan, sürdürülebilir kalkınmayı, sürdürülebilirliği ve çevrenin korunmasını destekleyen fabrikamızı ekonomiye kazandırmaktan dolayı gururluyuz. 20 bin m2 alan üzerine kurulu yatırımımızın ilk fazı yaklaşık 30 milyon dolar. Körfez Bölgesi’nde yeni yatırım ve istihdam olanaklarını izleyerek büyümemizi sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

KAPASİTESİ 60 BİN TON

Açılış töreninde konuşan HDF FZCO ve HADAF Foods Genel Müdürü Arda Cenk Tokbaş da, "Bu yatırımımızla, bölgedeki varlığımızı arttırmaya ve Orta Doğu'daki tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya kararlıyız. Aldığımız her kararda sürdürülebilirliği ön planda tutacağız. En kaliteli ürünleri sunmak ve küresel gıda sektöründeki en son trendler ve inovasyonları takip ederek tüketici memnuniyetini sağlamak temel hedefimiz olacak” diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Yaşar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik yaklaşımı ve ilkeleri doğrultusunda yapılan yatırım ile atık suyun yüzde 100’ünün yeniden işlenmesi sağlanırken, güneş enerjisi üretimi, fabrikanın enerji ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayacak şekilde tasarlandı.

30 bin ton peynir üretim kapasitesine sahip olan fabrikanın tam kapasiteye ulaştığında 60 bin tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip olacağı belirtildi.