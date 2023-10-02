Yurt dışında yılbaşına girmek istiyorsanız bu tarihleri kaçırmayın: 2023-2024 Noel pazarları!
Yılbaşına az bir zaman kala birçok ülke Noel pazarı kurarak şehirleri ışıl ışıl hale getiriyor. Vizesiz gidebileceğiniz ülkelerin de arasında bulunduğu 2023-2024 Noel pazarlarının tarihini sizler için derledik.
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BRÜKSEL
Brüksel'de bu sene Noel pazarı 24 Kasım 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında kurulacak.
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BUDAPEŞTE
Budapeşte'de bu yıl Noel pazarı 17 Kasım 2023 - 27 Aralık 2023 tarihleri arasında kurulacak.
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BERLİN
Berlin'de bu yıl Noel pazarı 20 Kasım 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında kurulacak.
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VİYANA
Viyana'da bu yıl Noel pazarı 11 Kasım 2023 - 26 Aralık 2023 tarihleri arasında kurulacak.
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LONDRA
Londra'da bu sene Noel pazarı 17 Kasım 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında kurulacak.
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COLMAR
Colmar'da bu yıl Noel pazarı 23 Kasım 2023 - 29 Aralık 2023 tarihleri arasında kurulacak.
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HAMBURG
Hamburg'da bu yıl Noel pazarı 27 Kasım 2023 - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında kurulacak.
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BARSELONA
Barselona'da Noel pazarı 25 Kasım 2023 - 23 Aralık 2023 tarihleri arasında kurulacak.
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PARİS
Paris'te ise Noel pazarı 24 Kasım 2023 - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında kurulacak.
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MÜNİH
Münih'te Noel pazarı 27 Kasım 2023 - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında kurulacak.
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PRAG
Prag'ta Noel pazarı 2 Aralık 2023 - 6 Ocak 2024 tarihleri arasında kurulacak.
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KOPENHANG
Kopenhag'da Noel pazarı 17 Kasım 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında kurulacak.
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