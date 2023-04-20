Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Borsa

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 179 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 6 milyon dolarlık DİBS ve 400 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı

Giriş: 20.04.2023 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Nisan haftasında net 179 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 400 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Nisan itibarıyla 24 milyar 763,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Nisan'da 25 milyar 880,8 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 225 milyon dolardan 1 milyar 147,5 milyon dolara, ŞBS stokları da 75,2 milyon dolardan 74,5 milyon dolara indi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Almanya'da tren istasyonları boş kaldı
Almanya'da tren istasyonları boş kaldı
Space X'in geliştirdiği en güçlü roket Starship'in fırlatma sonrası infilak etmesi neden başarı olarak görülüyor?
Space X'in geliştirdiği en güçlü roket Starship'in fırlatma sonrası infilak etmesi neden başarı olarak görülüyor?
Çalışanlarına kötü davranmakla suçlanan İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab istifa etti
Çalışanlarına kötü davranmakla suçlanan İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab istifa etti
Covid salgını sırasında çok sayıda hastayı öldürdüğü iddia edilen Hollandalı hemşire gözaltına alındı
Covid salgını sırasında çok sayıda hastayı öldürdüğü iddia edilen Hollandalı hemşire gözaltına alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.