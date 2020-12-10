Yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Aralık haftasında 22,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Aralık haftasında net 22,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 2,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 91,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Kasım itibarıyla 24 milyar 952,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 934,5 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 6 milyar 114,1 milyon dolardan 6 milyar 195 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 230,6 milyon dolardan 228,1 milyon dolara düştü.