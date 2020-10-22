AA

Yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ekim haftasında 28,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ekim haftasında net 28,4 milyon dolarlık hisse senedi, 17,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 ekim itibarıyla 20 milyar 378,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 12,3 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 403,2 milyon dolardan 5 milyar 370,2 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 500 bin dolarlık satışla 232,5 milyon dolardan 232 milyon dolara geriledi.