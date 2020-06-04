AA

Yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Mayıs haftasında 160,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Mayıs haftasında net 160,8 milyon dolarlık hisse senedi, 97,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 7,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Mayıs itibarıyla 22 milyar 416,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 739,3 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 635 milyon dolardan 7 milyar 564,4 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 7,2 milyon dolarlık satışla 367,7 milyon dolardan 360,4 milyon dolara indi.