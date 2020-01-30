AA

Yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Ocak haftasında 118,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Ocak haftasında net 118,5 milyon dolarlık hisse senedi, 49,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 5,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Ocak itibarıyla 34 milyar 884,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 34 milyar 849,1 milyon dolara düştü. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 596,7 milyon dolardan 15 milyar 474,5 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5,5 milyon dolarlık azalışla 372,2 milyon dolardan 366,7 milyon dolara indi.