Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ekim haftasında 16,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ekim haftasında net 16,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 329,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 11,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Ekim ile biten haftada 28 milyar 175,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 29 milyar 485,1 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 126,1 milyon dolardan 15 milyar 527,5 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 11,6 milyon dolarlık satışla 399,4 milyon dolardan 387,7 milyon dolara düştü.