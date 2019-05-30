Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Mayıs haftasında net 96,1 milyon dolarlık hisse senedi ile 11,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 51,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 25 milyar 145,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 24 milyar 244,4 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 458,2 milyon dolardan 12 milyar 197,2 milyon dolara düştü.



Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 11,8 milyon dolarlık azalışla 491,5 milyon dolardan 479,7 milyon dolara indi.