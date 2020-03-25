Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 29 vatandaş hayatını kaybetti

25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde gerekli tedbirler alınırken, yurt dışında yaşayan vatandaşların durumlarının da yakından takip edildiğini söyledi.
Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika ve İsviçre'de bugün itibarıyla koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybeden Türk vatandaşının sayısının 29 olduğunu bildiren Sırakaya, "Devlet olarak koronavirüse karşı seferberlik anlayışıyla mücadele ederken yurt dışında yaşayan ve bu virüsten etkilenen vatandaşlarımızı da adım adım takip ediyoruz. Gün artık fedakarlık günüdür, dayanışmamızı birbirimizle kucaklaşarak değil, aramızdaki mesafeyi koruyarak göstereceğiz." dedi.
Uçuş yasağı bulunan ülkelere vizeyle giden ve gittikleri ülkelerden yurda dönmek isteyen ya da uçuş yasağı olan ülkelerde yaşayıp belirli nedenlerle Türkiye'de bulunan ve yaşadıkları ülkelere dönmek isteyen vatandaşların taleplerini yakından takip ettiklerini söyleyen Sırakaya, "Bu talepleri yerine getirmek için Dışişleri Bakanlığımız yurt dışı yasağı uygulanan ülkelerin dışişleri bakanlıkları ile sürekli irtibat halinde ve uçuş izinlerinin alınabilmesinin imkanlarını araştırmaya devam ediyor." diye konuştu.
Uçuş yasağı uygulanan ülkelerden Türkiye'ye veya Türkiye'den uçuş yasağı bulunan ülkelere sefer düzenlenebilmesinin, ilgili ülkelerin iznine tabi olduğunu aktaran Sırakaya, komisyon olarak kendilerinin de bu süreçte Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yolları ile sürekli irtibatta kalarak, yapılan görüşmeler ve alınan izinlerle ilgili vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.
Zorlu süreçte sosyal mesafenin korunması, sokağa çıkılmaması ve eş-dost ziyaretlerine son verilmesi çağrısında bulunan Sırakaya, şunları kaydetti:
"Ailenizde ve çevrenizde bulunan büyüklerimizi sokağa çıkmamaları konusunda uyarırken, özellikle yurt dışında yaşayan nesillerimizin milli ve manevi değerlerini muhafaza etmeleri için büyük gayret gösteren, birinci neslimiz olan yaşlılarımızın bizleri bugünlere büyük bir sabır ve özveriyle getirdiğini bir an olsun aklımızdan çıkarmamaya gayret edelim. Yurt dışında çektikleri onca çileye rağmen bizlere tertemiz bir miras bırakan amcalarımızın, teyzelerimizin dualarını üzerimizden eksik etmeden Allah rızası için onları evlerinde kalmaları hususunda uyaralım. Bir ihtiyaçları varsa yerine getirmek için gerekli önlemleri aldıktan sonra seferber olalım."
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