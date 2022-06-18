Yurt dışında evlenen ünlüler

TOLGAHAN SAYIŞMAN - ALMEDA ABAZİ



Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman da ABD'de evlendi. Onların seçtiği yer ise gösteri dünyasının yani bir anlamda şöhretin merkezi olan Los Angeles kenti oldu. 2017'de nikah masasına oturan ikilinin Efehan ve Alina adında iki çocukları bulunuyor.