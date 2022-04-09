MEB'den yurt dışında burslu okuyan öğrencilere salgın nedeniyle ek süre

AA

Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 sayılı "Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun" kapsamında yurt dışında burslu statüsünde öğrenim gören öğrencilerle ilgili yeni bir karar aldı.

Kararda Covid-19 salgını boyunca ülkelerin tamamına yakınının sınırları yabancılara kapattığı ve ülke içinde eğitim-öğretim faaliyetleri de dahil olmak üzere birçok alanda kısıtlamalara gittiği hatırlatıldı.

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim gördükleri ülkelerde uygulanan bu kısıtlamalar nedeniyle akademik çalışmalarını sağlıklı bir şekilde sürdüremediği belirtilerek, salgın sürecinde bazı yükseköğretim kurumlarının kampüse girişleri, bazılarının ise kritik konulardaki çalışmalar haricinde tüm faaliyetleri belirli bir süre için kısıtladığı vurgulandı.

Bu nedenle öğrencilerin derslere katılamadığı, laboratuvarlara ve kütüphanelere erişim sağlayamadığı, alan/saha çalışmalarına ara vermek zorunda kaldığına dikkat çekilerek, bu durumun öğrencilerin akademik çalışmalarını olumsuz etkilemesi dolayısıyla yurt dışındaki çoğu yükseköğretim kurumunun öğrencilerine ek süre tanıdığı ifade edildi.

Türkiye'de de YÖK tarafından lisansüstü öğrenim gören öğrencilere Covid-19 nedeniyle ek süre verildiğine işaret edilerek, yurt dışında öğrenim gören bazı öğrencilerin Covid-19 salgını nedeniyle akademik çalışmalarının olumsuz etkilendiğini ve ek süre talep ettiği kaydedildi.

Bakanlıkça, yurt dışında öğrenim görmekteyken Covid-19 salgını nedeniyle akademik çalışmalarının olumsuz etkilendiğini öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan veya yurt dışı danışmanından temin ettiği yazıyla belgelendirerek ek süre isteyen ve yurt dışı temsilciliği tarafından bu talepleri uygun görülen öğrencilere, azami bir yıla kadar burssuz izin verilmesi kararlaştırıldı.