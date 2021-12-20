Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam Yurt dışı üretici fiyat endeksinde artış

Kasım ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 13,49 yükseldi

20.12.2021 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL
Yurt dışı üretici fiyat endeksinde artış
AA

Buna göre, YD-ÜFE kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 13,49, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,02, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,19 artış kaydetti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,43, imalatta yüzde 48,03 yükseliş görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ara malında yüzde 59,34, dayanıklı tüketim malında yüzde 39,07, dayanıksız tüketim malında yüzde 33,87, enerjide yüzde 136,64, sermaye malında yüzde 33,92 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 13,74, imalatta yüzde 13,48 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 14,95, dayanıklı tüketim malında yüzde 13,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 12,86, enerjide yüzde 7,54, sermaye malında yüzde 13,52 yükseliş yönünde oldu.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 25,64, giyim eşyası yüzde 27,67, içecekler yüzde 29,15 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 136,64, ana metaller yüzde 81,48, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 68,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,54, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 8,32, içecekler yüzde 10,24 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık tekstil ürünleri yüzde 16,11, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 15,83, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 15,81 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler olarak belirlendi.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2017

7,25

-0,93

0,48

0,04

-0,88

-0,14

2,24

0,87

0,12

4,26

5,22

-0,01

2018

0,39

1,70

2,24

4,00

6,40

3,44

2,63

18,16

10,14

-7,45

-8,44

-1,32

2019

1,83

-1,79

3,44

4,93

4,19

-3,24

-2,33

-1,41

0,82

1,17

-0,45

1,81

2020

2,39

0,77

3,48

5,46

1,47

0,95

1,64

7,46

3,08

4,62

2,02

-0,76

2021

-1,37

-2,46

7,45

7,14

4,69

3,93

0,34

-0,92

1,55

7,93

13,49

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2017

24,34

24,24

25,76

26,38

21,60

21,98

23,99

23,98

24,05

25,78

26,01

19,75

2018

12,09

15,07

17,08

21,72

30,65

35,33

35,84

59,12

75,04

55,40

35,21

33,45

2019

35,35

30,71

32,24

33,43

30,66

22,23

16,32

-2,94

-11,15

-2,88

5,59

8,93

2020

9,53

12,38

12,43

13,00

10,06

14,82

19,49

30,23

33,15

37,69

41,12

37,56

2021

32,51

28,27

33,19

35,31

39,6

43,72

41,89

30,81

28,87

32,96

47,89

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Siyahlar içinde paylaştı! Fit hali dikkat çekti
Siyahlar içinde paylaştı! Fit hali dikkat çekti
Giydiği montun fiyatı dudak uçuklattı
Giydiği montun fiyatı dudak uçuklattı
Ünlü oyuncuya suikast! Oğlunu beklerken...
Ünlü oyuncuya suikast! Oğlunu beklerken...
Vefalı evlat Hadise! Kesenin ağzını açtı
Vefalı evlat Hadise! Kesenin ağzını açtı
Filipinler'i Rai Tayfunu vurdu
Filipinler'i Rai Tayfunu vurdu
AB'den Rusya ve ABD'ye çağrı
AB'den Rusya ve ABD'ye çağrı
Bitlis'te karda mahsur kalan VEDAŞ ekibi kurtarıldı
Bitlis'te karda mahsur kalan VEDAŞ ekibi kurtarıldı
Şili, devlet başkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gitti
Şili, devlet başkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.