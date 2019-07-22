Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE),2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,24 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %38,97 artış gösterdi.



Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %4,08, imalat sanayi sektöründe ise %3,22 düşüş olarak gerçekleşti.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Haziran 2019



AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; %12,22 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %4,91 ile metal cevherleri, %4,52 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %3,26 ile bir önceki aya göre endeksin arttığı alt sektör oldu.



ANA SANAYİ GRUPLARINDA EN FAZLA AYLIK DÜŞÜŞ ENERJİ MALLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Haziran ayında en fazla aylık düşüş %12,22 ile enerji mallarında gerçekleşti.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Haziran 2019

