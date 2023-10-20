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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,59 azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,59 azaldı

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylül ayında aylık bazda yüzde 0,59 azaldı, yıllık bazda ise yüzde 57,25 artış gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 10:24 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:34
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        Yurt dışı ÜFE'de düşüş
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        Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayına ilişkin Yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, endeks 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,59 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,62 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,25 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,10 artış gösterdi.

        Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 50,33, imalatta yüzde 57,37 arttı.

        Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 48,44, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,32, dayanıksız tüketim malında yüzde 58,33, enerjide yüzde 55,87, sermaye malında yüzde 66,58 artış olarak gerçekleşti.

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        Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,58 azalış, imalatta yüzde 0,59 azaldı.

        Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,97 azalış, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,54 azalış, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,31 artış, enerjide yüzde 2,48 artış, sermaye malında yüzde 1,40 azalış olarak gerçekleşti.

        YD-ÜFE sektörlerinden ana metaller yüzde 37,92, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 42,33, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 42,98 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 77,71, tütün ürünleri yüzde 76,98, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 74,30 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

        YD-ÜFE sektörlerinden motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 2,23, ana metaller yüzde 2,21, diğer mamul eşyalar yüzde 1,77 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri yüzde 3,18, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 2,48, gıda ürünleri yüzde 1,23 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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