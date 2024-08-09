Yurt dışı çıkış harcı ne zaman 500 lira olacak? Zamlı harç fiyatı ne zamandan itibaren geçerli?
Yeni Vergi Paketi dahilinde yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya çıkarıldı. Yurt dışına seyahat edecek vatandaşlar, bu kararın ne zaman yürürlüğe gireceğini araştırıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yeni fiyat için tarih verdi. Peki, yurt dışı çıkış harcı ne zaman 500 lira olacak? İşte detaylar...
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Yurt dışı çıkış harcı 150 liradan, 500 liraya çıkarıldı. Bununla beraber, yurt dışı çıkış harcı, Ekim ayında 12 aylık ÜFE verileri göz önüne alınarak hesaplanan 'yeniden değerleme oranı'na göre zamlanacak. Peki, yurt dışı çıkış harcı ne zaman 500 lira olacak? Zamlı yurt dışı harç tarifesi ne zamandan itibaren geçerli?
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YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE ZAMAN 500 LİRA OLACAK?
Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos itibarıyla 150 liradan, 500 liraya çıkacak.
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YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖNCEDEN YATIRILABİLECEK
Gelir İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Söz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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"Bu çerçevede, 12 Ağustos 2024 tarihi saat 00.00'dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 lira tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir."