Yurt dışı adları belli oldu

Erkan Petekkaya'nın başrolünde olduğu 'Her Şeye Rağmen'in yut dışında hangi adlarla gösterime gireceği belirlendi

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Adana'dan İspanya'ya uzanan gerçek bir hikâyeyi konu edinen 'Her Şeye Rağmen' adlı sinema filmi Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede gösterime girecek. Filmin gösterime gireceği ülkeler belli olmaya başladı.

Argentina A Pesar De Todo Canada Regardless Canada Malgré tout France Malgré tout Germany Trotz Allem Russia НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО Spain A Pesar De Todo UK Regardless USA Regardless

Türkiye, Almanya, İspanya ve ABD ortak yapımı 'Her Şeye Rağmen'i Erdal Murat Aktaş yönetirken senaryosunu Gürhan Özçiftçi, Ali Dündar ve Coşku Kılıç yazdı.

Hayatın tüm zorluklarına rağmen ayakta kalmayı ve umudu öne çıkaran 'Her Şeye Rağmen'de başrolleri Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Nihan Büyükağaç, Ekin Mert Daymaz, Aslıhan Malbora, Vivien Lafleur, Robert Maaser, Meral Perin ve Barbara Sotelsek paylaştı.

Müziklerini Fahir Ataoğlu, kurgusunu Rüşen Dağhan'ın yaptığı 'Her Şeye Rağmen'in yönetmeni Erdal Murat Aktaş, şunları söyledi; "Sıradan insanların sıra dışı hikâyeleri beni çok etkilemiştir. Bir kadın hikâyesini film yapmak üzereydim. Bu hikâye bana geldiğinde her şeyi durdurduk ve bu projeyi öne aldık. Hikâyeden çok etkilendim ve hemen senaryo çalışmalarına başladık. Hayata renk katan, izlemekten keyif duyacağınız bir film yapmaya çalıştık."